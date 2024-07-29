После нападения цыган на мужчину в новосибирской электричке возбудили дело

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту инцидента, произошедшего в электричке «Новосибирск — Болотное» 25 июля.

Как сообщил Телеграм-канал Readovka, цыганский табор в составе не менее 30 пьяных человек вошли в вагон электропоезда незадолго до конечной станции. Один из них достал нож и набросился на рядом сидящего мужчину.

Перепуганные происходящим, пассажиры выбежали из вагона и удерживали двери закрытыми, чтобы защитить себя. Цыгане сошли на конечной станции. Все это время раненный мужчина, истекая кровью, находился без медицинской помощи.

По факту произошедшего глава Центрального аппарата потребовал возбудить уголовное дело.

Ранее редакция сообщала о том, что Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело по информации о противоправных действиях мигрантов в селе Киик Новосибирской области. Иностранцы оккупировали село в Тогучинском районе и устроили там беспредел: беспричинно избивают местных жителе и домогаются девушек. Помогает чужестранцам устанавливать свои порядки глава местной администрации, который считает, что русским здесь не место.