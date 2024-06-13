Мужчина обстрелял из фейерверка дом в Новосибирске

Мужчина обстрелял фейерверками дом в Новосибирске. Также пострадали автомобили, находящиеся на парковке.
Инцидент произошел накануне, 12 июня, на проспекте Дзержинского на проспекте Дзержинского.
Залпы вылетали из окна пятого этажа дома № 10/1.
Шокированные очевидцы сняли происходящее на мобильный телефон.
На кадрах видео можно наблюдать голого по пояс мужчину. Он, высунувшись из окна, показывает неприличный жест дворовым видеооператорам, а затем демонстративно стреляет фейерверком вверх. Периодически отвлекаясь от запуска, обращает внимание на оператора и позирует на камеру.
Случай вызвал активное обсуждение у новосибирцев.
— Как же скучно я живу.
— У него, видимо, дома кондера нет.
Ранее редакция сообщала о том, что за стрельбу у бара «Элтон» жителя Новосибирска отправили в колонию.
Источник фото: АСТ-54
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