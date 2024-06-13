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Мужчина обстрелял из фейерверка дом в Новосибирске

  • 13/06/2024, 13:47
Автор: Артем Рязанов
Мужчина обстрелял из фейерверка дом в Новосибирске
Также пострадали припаркованные автомобили.

Мужчина обстрелял фейерверками дом в Новосибирске. Также пострадали автомобили, находящиеся на парковке.

Инцидент произошел накануне, 12 июня, на проспекте Дзержинского на проспекте Дзержинского.

Залпы вылетали из окна пятого этажа дома № 10/1.

Шокированные очевидцы сняли происходящее на мобильный телефон.

На кадрах видео можно наблюдать голого по пояс мужчину. Он, высунувшись из окна, показывает неприличный жест дворовым видеооператорам, а затем демонстративно стреляет фейерверком вверх. Периодически отвлекаясь от запуска, обращает внимание на оператора и позирует на камеру.

Случай вызвал активное обсуждение у новосибирцев.

—  Как же скучно я живу.

— У него, видимо, дома кондера нет.

Ранее редакция сообщала о том, что за стрельбу у бара «Элтон» жителя Новосибирска отправили в колонию.

Источник фото: АСТ-54

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Рубрики : Происшествия

Регионы: Новосибирск

Теги : фейерверк Обстрел


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