Мужчина обстрелял из фейерверка дом в Новосибирске

Мужчина обстрелял фейерверками дом в Новосибирске. Также пострадали автомобили, находящиеся на парковке.

Инцидент произошел накануне, 12 июня, на проспекте Дзержинского на проспекте Дзержинского.

Залпы вылетали из окна пятого этажа дома № 10/1.

Шокированные очевидцы сняли происходящее на мобильный телефон.

На кадрах видео можно наблюдать голого по пояс мужчину. Он, высунувшись из окна, показывает неприличный жест дворовым видеооператорам, а затем демонстративно стреляет фейерверком вверх. Периодически отвлекаясь от запуска, обращает внимание на оператора и позирует на камеру.

Случай вызвал активное обсуждение у новосибирцев.

— Как же скучно я живу. — У него, видимо, дома кондера нет.

Ранее редакция сообщала о том, что за стрельбу у бара «Элтон» жителя Новосибирска отправили в колонию.