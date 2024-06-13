В Новосибирске мужчина пытался взять 2 млн в кредит по чужому паспорту

В Новосибирске задержали мужчину, который пытался взять в банке кредит на 2 миллиона по чужим документам.

Инцидент произошел в Центральном районе города 11 июня.

Следствием было установлено, что задержанный предъявил сотрудникам кредитно-финансовой организации паспорт, принадлежащий другому человеку и имеющий признаки подделки. Сам аферист оказался 36-летним жителем Забайкальского края.

— Подозреваемый был задержан сотрудниками Росгвардии и передан полицейским для дальнейшего разбирательства. По факту покушения на совершение мошеннических действий в особо крупном размере возбуждено уголовное дело, — рассказали в ГУ МВД по региону.

В отношении фигуранта решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области огласили приговор телефонному мошеннику из Архангельска. Обманным путем аферист похитил у жителя региона более 1 миллиона рублей.