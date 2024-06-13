За стрельбу у бара «Элтон» жителя Новосибирска отправили в колонию

В Новосибирске огласили приговор местному жителю, устроившему стрельбу возле бара и ранившего гостя заведения.

Инцидент произошел возле бара «Элтон» в Железнодорожном районе города в ночь на 17 октября прошлого года.

После конфликта с сотрудниками заведения и одним из гостей Кирилл Луковкин решил напугать ихс помощью оружия. Он достал травматический пистолет и начал им размахивать перед оппонентами, после чего открыл пальбу. Один выстрел был в воздух, еще два в асфальт. Одна пуля отрикошетила в ногу посетителя бара.

В отношении сибиряка завели уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное с применением насилия, с угрозой применения насилия к гражданам, с применением оружия».

В судебном заседании подсудимый вину признавал частично. Мужчина пояснил, что умысла на хулиганство с применением насилия и с применением оружия у него не было.

Однако суд решил иначе.

— Кирилл Луковкин признан виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свобода на срок 2 года. Суд присоединил неотбытую часть наказания по ранее оглашенному в другом суде приговору. По совокупности приговоров Луковкину назначено 3 года лишения свободы в ИК общего режима, — пояснила Infopro54 пресс-секретарь Управления Судебного департамента в Новосибирской области Марианна Глушкова.

Осужденный взят под стражу в зале суда.

Напомним, в апреле 2024 года за пропаганду ЛГБТ суд оштрафовал на полмиллиона рублей скандально известный бар «Элтон Джон».

Ранее в отношении заведения сотрудниками полиции был составлен административный протокол. В нем указано, что «Элтон Джон» распространяет в интернете публикации направленные на формирование нетрадиционных сексуальных установок, их привлекательности и предпочтений, а также навязывает их аудитории. Среди перечисленных публикаций был указан видеосюжет «Новосибирск. Квирография, Квирография, серия 3» на «YouTube».

Защитник бара счел обвинения необоснованными, заявив, что ролик снят журналистом и блогером Кареном Шаиняном, который не является сотрудником «Элтона». Также он отрицал факт принадлежности канала «Elton bar & Blue Piano bar Новосибирск» ООО «Элтон Джон». Адвокат пояснил, что зафиксированные в видеороликах Telegram-канала травести-артисты могут показаться кому-то неприятными, их внешний вид и манеры поведения могут показаться какой-то части общества неприемлемыми. Однако такие материалы не содержат призывов к посетителям Telegram-канала менять сексуальные установки и не являются пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений, смены пола.

Однако суд, изучив материалы дела и заключение эксперта, нашел состав административного нарушения.