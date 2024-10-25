За поджог сельхозтехники отправился за решётку пироман в Новосибирской области

56-летний житель Омской области осужден за кражу и поджог имущества сельхозорганизации ООО «Агро – Флора» в Татарском районе.

— В октябре 2023 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, незаконно проник в помещение организации, осуществляющей деятельность в области сельского хозяйства, и похитил электроинструменты, строительное оборудование и технику на общую сумму свыше 780 тысяч рублей, — отмечается в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

Затем подсудимый облил бензином оставшуюся технику и поджог её. В результате огонь полностью уничтожил телескопический погрузчик и грузовой тягач. В результате было повреждено и уничтожено имущество на сумму более 9 миллионов рублей.

Подсудимый полностью признал свою вину в совершении преступлений. Суд назначил ему 3 года лишения свободы.

Суд удовлетворил гражданский иск, поданный представителем потерпевшего.

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