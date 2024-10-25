В сентябре новосибирцы купили в новостройках 1307 квартир

Жители Новосибирска и Новосибирской области в сентябре 2024 года купили 1307 квартир на первичном рынке недвижимости на общую сумму 9 млрд. рублей. Такие данные озвучили эксперты бизнес-комьюнити One Company изучив статистику наш.дом.рф, Росреестра, ЦБРФ и Новосибирскстата.

При этом, месяцем ранее в области купили 1033 новые квартиры за 6,9 млрд. рублей. Таким образом, подсчитали аналитики, увеличение объема продаж месяц к месяцу в натуральном выражении составило 26%, в денежном — 30%.

За месяц выросла и средняя стоимость квадратного метра в новострое — с 135,8 до 138,2 тыс. рублей (1,8%). А по сравнению с сентябрем прошлого года стоимость квадрата увеличилась на 14,4%.

По доле строительства жилой площади в Новосибирске лидером стал Октябрьский район с показателем 19,6 %, а самым не застраиваемым — Железнодорожный.

Из районов новосибирской агломерации активнее всего застраиваются Краснообск (17,2% застраиваемой площади) и Кольцово (16,8%). Меньше всего застройки ведется в Искитиме — 1%.

Директор по развитию One Company Алексей Сержанов уверен, что рынок новосибирской недвижимости, наконец, начал стабилизироваться.

— После завершения льготной массовой ипотеки и корректировок условий других программ рынок начал стабилизироваться, — говорит он. — Цены на новостройки точно снижаться не будут, объективных причин для этого сейчас просто нет, в том числе из-за увеличения стоимости материалов и других ресурсов.

Эксперт считает, что при рыночной ставке по ипотеке 26% годовых, ключевым драйвером продаж остается семейная ипотека. Кроме того, застройщики прорабатывают различные варианты способов оплаты для покупателей.

Напомним, по данным Росреестра в сентябре наметилась положительная динамика по продаже квартир: за месяц зарегистрировано 8,5 тысяч ипотек, что на 32% больше, чем в августе, и на 13% больше, чем в июле. С другой стороны, продажи апартаментов в регионе сократились.

Ранее редакция сообщала о том, что около 80 процентов застройщиков Новосибирска выставили все проекты на продажу.