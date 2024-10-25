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Новосибирск стал площадкой для проведения российско-китайского форума

  • 25/10/2024, 11:45
Автор: Оксана Мочалова
Новосибирск стал площадкой для проведения российско-китайского форума
Город посетили более 50 гостей из провинции Чжэцзян и города Иу

Новосибирская область впервые выступила площадкой для проведения российско-китайского Форума по поддержке малых и средних предприятий. Он проходил в России в XI раз. Соорганизатором мероприятия выступил депутат Госдумы от Новосибирской области Александр Аксененко. Обсуждались перспективы сотрудничества в транспортной и логистической отраслях, а также возможности взаимных инвестиций.

Форум вызвал огромный интерес среди должностных лиц, членов коммунистической партии Китая и предпринимателей провинции Чжэцзян, план развития которой лично разрабатывал нынешний председатель КНР Си Цзиньпин. Новосибирск посетили более 50 гостей в том числе Группа компаний «Международный сухой порт Синьцзяна», Zhejiang China Commodities City Group Co Ltd (занимается развитием и эксплуатацией торговых платформ), Zhejiang China Commodities City Group Co., Ltd (занимается развитием, управлением, эксплуатацией и обслуживанием онлайн-торговой платформы в Китае), Zhejiang Hengfeng Group Co (производитель упаковки) и другие.

Новосибирскую область, кроме Александра Аксененко, представили первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников, а также представители регионального минпромторга, центра «Мой бизнес» и представители бизнеса.

Новосибирск стал площадкой для проведения российско-китайского форума

Александр Аксененко уверен, что форум поспособствует дальнейшему развитию отношений между городом Иу и Новосибирском, провинцией Чжэцзян и Новосибирской областью.

— Интерес к развитию сотрудничества между китайскими муниципалитетами и Новосибирской областью колоссальный. Это крупнейший логистический центр за Уралом. Это и ПЛП, и международный аэропорт Толмачёво, наше инновационное развитие, СКИФ,  Академгородок, Биотехнопарк. Новосибирску есть чем гордиться, есть что показать, — подвёл итоги мероприятию Александр Аксёненко.

Напомним, по данным рейтинга российско-китайского инвестиционного индекса А1 на первый квартал 2024 года Новосибирская область на 10 месте среди регионов, наиболее перспективных для инвесторов из Китая. Регион получил 5 баллов и попал в список регионов с умеренной продуктивностью. Из региона осуществляется экспорт ячменя, гороха, пшеницы, гречихи, льна, овса, рапса, антрацита, металлов, древесины, пухо-перьевой смеси. В регионе идет строительство новых терминалов для отправки грузов в Китай. В 2007 в области открыт Институт Конфуция. В Пекине открыто представительство вузов Новосибирской области.

Стоит отметить, что в Новосибирской области строятся несколько предприятий с участием китайских инвесторов. Например, два в промышленно-логистическом парке «Южный». В регионе также планируют построить предприятие по упаковке сельхозпродукции для экспорта в Китай. Китайская корпорация «Байдахуан» может перенести свой завод в Новосибирскую область. Новосибирские компании открывают представительства в Китае.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области на 52% вырос спрос на специалистов со знанием китайского языка.

Фото предоставлено пресс-службой СРЗП в Новосибирске, автор- Андрей Сегеда

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Рубрики : Экономика Власть Бизнес ВЭД

Регионы: Сибирь Россия Новосибирская область

Теги : Российско-Китайский форум ВЭД


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