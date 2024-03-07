Мужчина погиб в ДТП с тремя автомобилями на трассе под Новосибирском

В ДТП в Тогучинском районе Новосибирской области погиб 65-летний водитель Volkswagen Tiguan. Смертельная авария произошла около 15:15 7 марта на трассе К-19Р «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий».

По информации региональной Госавтоинспекции, автомобиль Toyota Land Cruiser, за рулем которого был 70-летний мужчина, двигался со стороны Новосибирска. На 59-м километре от города он выехал на полосу встречного движения, где врезался в Volkswagen. От удара внедорожник отбросило на Toyota Hilux, ехавший попутно с Volkswagen.

В результате аварии мужчина за рулем Volkswagen от полученных травм погиб на месте. Его 64-летняя пассажирка с различными травмами была срочно госпитализирована.

— На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа полиции, обстоятельства устанавливаются, — пояснили в ГИБДД по Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что водитель внедорожника погиб в лобовом столкновении на трассе Р-255 «Сибирь» в Болотнинском районе Новосибирской области.