«Все за тюльпанами едут?»: Новосибирск сковали 9-бальные пробки

В преддверии праздничный выходных Новосибирск традиционно встал в пробки. По данным сервиса 2ГИС, на дорогах пробки 9 баллов, обездвижены оба берега сибирского мегаполиса.
Многокилометровый затор образовался на улицах Мира, Сибиряков-Гвардейцев, Петухова, Советскому шоссе, Большевистской, Восход, Вокзальной магистрали, Ватутина и других. Проспект Энергетиков и проспект Димитрова так же окрашены бордовым цветом.
Пробки собрались на Октябрьском и Димитровском мостах, на площадях Труда.
Новосибирцы, попавшие в дорожный коллапс, возмущаются: кто-то ругает городские власти, кто-то выпавший снега, а кому-то просто очень хочется оказаться дома, или рядом с любимой девушкой.
— Опять водятлы снега испугались?
— Всего лишь снег Ниндзя!
— На 2 часа раньше с работы ушла, называется.
— Все за тюльпанами едут?
— Я к девушке опаздываю!
— Пустите, Христом богом молю!
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области объявили штормовое предупреждение на ближайшие выходные. О предстоящих температурных перепадах сообщили в Сибуправтодор со ссылкой на региональный Гидрометцентр.
Фото: Infopro54
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