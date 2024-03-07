«Все за тюльпанами едут?»: Новосибирск сковали 9-бальные пробки

В преддверии праздничный выходных Новосибирск традиционно встал в пробки. По данным сервиса 2ГИС, на дорогах пробки 9 баллов, обездвижены оба берега сибирского мегаполиса.

Многокилометровый затор образовался на улицах Мира, Сибиряков-Гвардейцев, Петухова, Советскому шоссе, Большевистской, Восход, Вокзальной магистрали, Ватутина и других. Проспект Энергетиков и проспект Димитрова так же окрашены бордовым цветом.

Пробки собрались на Октябрьском и Димитровском мостах, на площадях Труда.

Новосибирцы, попавшие в дорожный коллапс, возмущаются: кто-то ругает городские власти, кто-то выпавший снега, а кому-то просто очень хочется оказаться дома, или рядом с любимой девушкой.

— Опять водятлы снега испугались? — Всего лишь снег Ниндзя! — На 2 часа раньше с работы ушла, называется. — Все за тюльпанами едут? — Я к девушке опаздываю! — Пустите, Христом богом молю!

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области объявили штормовое предупреждение на ближайшие выходные. О предстоящих температурных перепадах сообщили в Сибуправтодор со ссылкой на региональный Гидрометцентр.