Coca-Cola и Fanta из Китая начали продавать в Новосибирске

Новосибирцы начали замечать напитки известных брендов с китайским названием.

Один из пользователь в паблике «Типичный Новосибирск» опубликовал фотографию, на которой запечатлены такие напитки, как «Фанта» и «Спрайт» из Китая.

Новосибирцы начали делиться впечатлениями о таких аналогах. Несколько человек говорят о высоком качества продукции:

— Покупал только Колу и мне понравилась больше, чем импортозамещенные аналоги, — пишет один из новосибирцев. — Кола и спрайт очень понравились, советую, — отмечает другой.

Одна из пользователей призналась, что до этого не особо любила такие напитки, но после закрытия поставок все же захотела попробовать.

— Когда все было, не пила. А как не стало нормальных, так захотелось, — призналась она.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирская область решила проблему с замещением импортных строительных материалов.