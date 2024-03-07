Coca-Cola и Fanta из Китая начали продавать в Новосибирске

Новосибирцы начали замечать напитки известных брендов с китайским названием.
Один из пользователь в паблике «Типичный Новосибирск» опубликовал фотографию, на которой запечатлены такие напитки, как «Фанта» и «Спрайт» из Китая.
Новосибирцы начали делиться впечатлениями о таких аналогах. Несколько человек говорят о высоком качества продукции:
— Покупал только Колу и мне понравилась больше, чем импортозамещенные аналоги, — пишет один из новосибирцев.
— Кола и спрайт очень понравились, советую, — отмечает другой.
Одна из пользователей призналась, что до этого не особо любила такие напитки, но после закрытия поставок все же захотела попробовать.
— Когда все было, не пила. А как не стало нормальных, так захотелось, — призналась она.
Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирская область решила проблему с замещением импортных строительных материалов.
Фото со страницы «Типичный Новосибирск» в Вконтакте
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