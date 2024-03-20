Мужчина погиб в лобовом столкновении с грузовиком на трассе под Новосибирском

Один человек погиб, другой с травмами госпитализирован после аварии на трассе К-19Р в Тогучинском районе Новосибирской области. ДТП произошло около 20:30 19 марта.
По информации ГИБДД региона, водитель автомобиля Chevrolet Laccetti ехал со стороны Новосибирска в направлении Ленинск-Кузнецкого. По невыясненным на данный момент обстоятельствам легковушку вынесло на встречную полосу, где она столкнулась с грузовым Mersedes.
— Водитель Chevrolet, на вид около 40 лет, погиб на месте, 58-летний мужчина-пассажир получил травмы, — рассказали в Госавтоинспекции по Новосибирской области.
На месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее редакция сообщала о том, что 8 марта на 103 километре трассы Р-255 «Сибирь» в Болотнинском районе произошла смертельная авария с участием двух автомобилей. Женщина-водитель Honda Fit при обгоне впереди движущегося автомобиля столкнулась со встречным Lexus RX350. В ДТП погиб 34-летний пассажир Honda.
Фото: Госавтоинспекция Новосибирской области.
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru