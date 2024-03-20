Мужчина погиб в лобовом столкновении с грузовиком на трассе под Новосибирском

Один человек погиб, другой с травмами госпитализирован после аварии на трассе К-19Р в Тогучинском районе Новосибирской области. ДТП произошло около 20:30 19 марта.

По информации ГИБДД региона, водитель автомобиля Chevrolet Laccetti ехал со стороны Новосибирска в направлении Ленинск-Кузнецкого. По невыясненным на данный момент обстоятельствам легковушку вынесло на встречную полосу, где она столкнулась с грузовым Mersedes.

— Водитель Chevrolet, на вид около 40 лет, погиб на месте, 58-летний мужчина-пассажир получил травмы, — рассказали в Госавтоинспекции по Новосибирской области.

На месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее редакция сообщала о том, что 8 марта на 103 километре трассы Р-255 «Сибирь» в Болотнинском районе произошла смертельная авария с участием двух автомобилей. Женщина-водитель Honda Fit при обгоне впереди движущегося автомобиля столкнулась со встречным Lexus RX350. В ДТП погиб 34-летний пассажир Honda.