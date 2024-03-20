Два муниципалитета и район Новосибирской области могут сорвать дорожные ремонты

По нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» в 2024 году в Новосибирской области планируется отремонтировать 98 объектов, в том числе 8 переходящих с 2023 года. Общая протяженность дорог — 235 км.

Министр также назвал муниципалитеты, в которых контрактация пока 0% — Бердск и Искитим. В Бердске в этом году планируется провести работы на трех объектах, в Искитиме — на одном.

По данным Минтранса, в 2024 году на работы на дорогах местного значения выделены субсидии в размере 7,3 млрд рублей. На 15 марта из 90 объектов ремонта, реконструкции и стройки за счет областного бюджета законтрактованы 44, по 9 объектам документация размещена на площадке торгов, по 27 документы направлены в управление контрактной системы, по 13 документы готовятся, по 6 пока отсутствует. В полном объеме на дорожный сезон 2024 года заключены контракты только в 6 районах и одном муниципалитете: в Доволенском, Карасукском, Каргатском, Краснозерском, Купинском, Чановском районах и Кольцово. По контрактуемым объемам — 6,7 млрд рублей, 2,4 млрд или 36,4% уже отторгованы.

И.о. начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Новосибирска Олеся Богомазова сообщила, что на сегодняшний день в городе не отторгованы работы только по двум мостам: эти муниципальные контракты планируется подписать до 1 апреля. Представитель ТУАДа также уточнил, что из 69 объектов БКАД заключены 56 контрактов, оставшиеся планируется подписать до 31 марта.

— Что касается Новосибирского района, то там в соглашении у нас пока один объект — дорога в поселке Садовый. Там заканчивают ПСД, но мы обсуждаем с МинЖКХ первоочередность выполнения работ: строительство коммуникаций или дороги. Вопрос еще открыт, — сообщил Костылевский.

Председатель транспортного комитета Валерий Ильенко заявил, что картина, которую нарисовали Минтранс, департамент транспорта мэрии и ТУАД довольно радужная. Однако лично его настораживает отставание в разработке документации на дорожные работы в Искитимском и Новосибирском районах. Он также выразил сомнение, что всем районам удастся отторговаться в заявленные сроки, ссылаясь на опыт 2023 года.

Депутат Сергей Титков напомнил, что в 2023 году тоже было все замечательно, но в итоге несколько объектов так и не были реализованы, 2,4 млрд рублей переходящих остатков перебросили на 2024 год.

— Давайте сразу продумаем вопрос дополнительного финансирования тех муниципалитетов, которые справятся с дорожными работами раньше. Судя по данным в представленной нам таблице, некоторые муниципальные образования должны закончить работы в июне, — добавил Титков.

Напомним, на конец июня 2023 года в Новосибирской области не были проведены торги на дорожные работы на 2 млрд рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что в прошлом году финансирование на ремонт дорог грозились отобрать у города Обь и Новосибирского района.