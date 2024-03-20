Актер Никита Кологривый укусил за ногу официантку в Новосибирске

Очередной скандал с участием актера Никиты Кологривого произошел в Новосибирске. Инцидент случился в одном из ресторанов города. Никита укусил за ногу официантку и ударил нескольких мужчин.

― Так сказать, применял физическое воздействие на сотрудников. На почве сильного опьянения, сексуального интереса к женской половине персонала. Также пострадали два парня, которых он, собственно, бил, ― передает слова сотрудника заведения издания «Абзац».

Отмечается, что укусил официантку после того, как она отказала ему в близости. После этого Кологривый начал заламывать девушке руки.

Издание подчеркивает, что актер и его директор не принесли извинения после произошедшего.

В пресс-службе МВД по Новосибирской области сообщили, что уточняют информацию.

Ранее редакция сообщала о том, что Никита Кологривый обвинил организаторов фестиваля в том, что они не умеют встречать гостей.