Мужчина погиб в лобовом столкновении с микроавтобусом под Новосибирском

В ДТП на Чуйском тракте один человек погиб и трое пострадали. Смертельная авария произошла 14 апреля в Искитимском районе Новосибирской области.
По информации ГИБДД, 45-летний мужчина за рулем автомобиля Toyota Carina ехал по Чуйскому тракту со стороны Барнаула в направлении Новосибирска. На 49 километре трассы по неустановленным причинам выехал на встречную полосу и столкнулся микроавтобусом Honda Stepwgn.
— В результате аварии водитель Toyota погиб на месте. В автомобиле Honda за медицинской помощью обратились: 46-летний водитель, и две пассажирки: 42-летняя женщина и 16-летняя девочка. Характер травм уточняется, — рассказали в Госавтоинспекции региона.
На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа полиции. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области водитель и пассажир Mitsubishi погибли в ДТП с Nissan Liberty на автодороге Н-1505.
Фото: Госавтоинспекция Новосибирской области.
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