Мужчина погиб в лобовом столкновении с микроавтобусом под Новосибирском

В ДТП на Чуйском тракте один человек погиб и трое пострадали. Смертельная авария произошла 14 апреля в Искитимском районе Новосибирской области.

По информации ГИБДД, 45-летний мужчина за рулем автомобиля Toyota Carina ехал по Чуйскому тракту со стороны Барнаула в направлении Новосибирска. На 49 километре трассы по неустановленным причинам выехал на встречную полосу и столкнулся микроавтобусом Honda Stepwgn.

— В результате аварии водитель Toyota погиб на месте. В автомобиле Honda за медицинской помощью обратились: 46-летний водитель, и две пассажирки: 42-летняя женщина и 16-летняя девочка. Характер травм уточняется, — рассказали в Госавтоинспекции региона.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа полиции. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области водитель и пассажир Mitsubishi погибли в ДТП с Nissan Liberty на автодороге Н-1505.