ГК «ВИС» подозревают в попытке взять под контроль ход банкротства «Экологии-Новосибирск»

Конкурсный управляющий ГК «ВИС» Владислав Баряев опубликовал на сайте раскрытия информации текст жалобы на бездействие следственных органов и органов прокуратуры, которую он направил генпрокурору Игорю Краснову. Там же размещен пресс-релиз, где Баряев утверждает, что топ-менеджеры Группы «ВИС», якобы, организовали вывод денежных средств в размере 2 млрд рублей через подконтрольную структуру ООО «ВИС ФИНАНС» через размещение облигаций.

— Имеются основания полагать, что использование ООО «ВИС ФИНАНС» такого финансового инструмента как выпуск облигаций имеет целью не привлечение денежных средств от внешних инвесторов, а выплату прибыли за счет суммы начисленных по данной ценной бумаге процентов через внешних инвесторов, то есть организация потока вывода денежных средств в размере более 2 млрд. руб, — пишет Баряев.

Конкурсный управляющий заявляет, что у него есть доказательства формирования фиктивной дебиторской задолженности потребителей «Экологии-Новосибирск». По его словам, предприятия группы «ВИС» стремятся получить контроль над процедурой банкротства ООО «Экология-Новосибирск». Для этого они активно приобретают у кредиторов компании права требования, включенные в реестр требований кредиторов.

— В перспективе это может позволить группе «ВИС» получить большинство голосов в реестре требований кредиторов и сменить меня, как неугодного конкурсного управляющего, который обратился в арбитражный суд Новосибирской области за привлечением их к субсидиарной ответственности, оспаривает недействительные сделки с предприятиями группы «ВИС», — сообщает Баряев в обращении к генпрокурору.

Напомним, на минувшей неделе пресс-служба ГК «ВИС» сообщила о том, что суд арестовал счета и имущество конкурсного управляющего Владислава Баряева на сумму 248 млн рублей по заявлению одного из кредиторов ООО «Экология Новосибирск». ГК «ВИС» также сообщила, что готовит обращение в госорганы, чтобы обратить внимание на действия управляющего и представителей профильных ведомств. Ранее в середине марта счета и имущество учредителей «Экологии-Новосибирск» были арестованы по определению суда

ООО «Экология-Новосибирск» являлась региональным оператором по утилизации твердых коммунальных отходов Новосибирской области. В 2016 году Новосибирская область подписала с ООО «Экология-Новосибирск» концессионное соглашение по строительству двух полигонов и двух мусоросортировочных заводов для сортировки и утилизации 800 тысяч тонн ТКО в год на общую сумму порядка 6,5 млрд руб. Предполагалось, что договор заключается на срок 25 лет. Весной 2023 года ООО «Экология-Новосибирск» было лишено статуса регоператора по обращению с отходами. В июле 2023 года конкурсный управляющий «Экологии-Новосибирск» Владислав Баряев подал исковое заявление о взыскании с МинЖКХ и энергетики региона расходов, которые понесла компания в ходе реализации проекта. В компании подчеркивали, что невозможность исполнения контракта возникла не по вине ООО «Экология-Новосибирск».

В марте 2023 года стало известно, что управляющий «Экологии Новосибирск» может потребовать от МинЖКХ 300 млн рублей в апелляции.

Ранее редакция сообщала о том, что суд арестовал имущество директора МУП «Спецавтохозяйство», и имущество министра ЖКХ Новосибирской области.