Спасти рядового Жабина: необычную акцию запустили жители новосибирского Академгородка

Жители новосибирского Академгородка запустили необычную акцию — спасти лягушек, бегущих к водоемам.

Наступает время, когда земноводные массово просыпаются и направляются к ближайшим прудам. Обилием лягушек по праву может похвастаться пруд на улице Малыгина — именно сюда прибывают квакушки со всей округи

Инициатором акции спасения стала местная жительница Мария Шпилева.

— Путь лягушек к пруду идет через дорогу, где активное движение автомобилей. Перебраться через бордюр им нелегко, а их очень много. Полный пруд икры получается. Нужны добровольцы с перчатками и ведра с крышками, — заявляет сибирячка.

Слова Шпилевой о грозящей мелким земноводным опасности подтверждает новосибирский биолог Алексей Яновский.

— Миграцию лягушек к водоемам с нетерпением ждут и местные ежи. Они совершают набеги на скопления лягушачьей икры, чтобы откормиться после долгой зимней спячки, — пояснил VN.ru Яновский.

По словам собеседника, лягушки находят дорогу к водоему, где сами родились год или даже несколько лет назад. Но, столкнувшись с высоким бордюром, животные могут попасть в западню. Помощь неравнодушных людей будет очень кстати.

— Через несколько дней из икры, которая порой сплошным слоем покрывает поверхность воды в пруду или в большой луже, выклевываются головастики. Примерно через две недели они превращаются в крошечных лягушат и уже начинают жизнь на суше, — добавил биолог.

К осени молодые лягушки подрастают, и разбредаются от родного водоема. Они зарываются на зиму под землю, используя норы мышей.

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