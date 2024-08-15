Мужчина попытался купить алкоголь после 22 часов хитрым способом в Новосибирске

Мужчина придумал хитрую уловку, как купить алкоголь после 22 часов в Новосибирске. Но бойцы АБ «ГВАРДИЯ» не поддались на нее.

Напомним, в соответствии с законом в Новосибирской области запрещено продавать алкоголь с 22:00 до 9:00 часов. Мужчина хотел купить пиво в период, когда действовало ограничение на продажу, в магазине на ул. Вертковская.

– Примерно в 22:10 он взял с витрины бутылку, тут же открыл и немедленно отпил из неё – до расчёта за товар, – говорится в сообщении «Гвардии».

Покупатель был уверен, что если откроет бутылку, то ему не придётся покупать новую, а просто попросят уйти. Но его план не сработал: когда продавцы увидели, что он пьёт алкоголь в неположенное время, они сразу же вызвали охрану.

Администратор попросила сотрудников ГБР забрать у нарушителя бутылку. Если бы товар был повреждён, нарушителю пришлось бы заплатить за него как за испорченный. Однако администрация приняла решение просто удалить его из магазина, так как сумма ущерба была незначительной.

Ранее редакция сообщала о том, что пьяный мужчина разбил в магазине 20 бутылок алкоголя и подрался с продавщицами в Новосибирске.