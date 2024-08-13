Пьяный мужчина разбил в магазине 20 бутылок алкоголя и подрался с продавщицами в Новосибирске

Пьяный мужчина неудачно сходил в магазин, поколотив 20 бутылок и сотрудниц заведения.

Случай произошел вечером 12 августа. В супермаркет на улице Большая вошел пьяный 50-летний мужчина. Едва держась на ногах, он двинулся бродить по торговому залу.

В какой-то момент он не удержался на ногах и рухнул на палеты с пивом. Как выяснилось позже, мужчина разбил 20 бутылок.

Увидев кровь у пострадавшего, к нему кинулись сотрудницы заведения.

– Однако незадачливый покупатель не оценил их благородные намерения и вступил с женщинами в рукопашную, грубо оттолкнув одну и ударив по лицу другую, – говорится в сообщении АБ «Гвардии».

Из-за такого отношения была вызвана ГБР.

В присутствии сотрудников агентства продавцы подсчитали ущерб, который составил 3 700 рублей. Денег у мужчины не нашлось, поэтому его передали полиции.

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