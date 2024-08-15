«Ошибочный перевод»: мошенники отправляют новосибирцам сообщения о поступлении денег

Мошенники постоянно совершенствуются технически и придумывают новые схемы обмана. Теперь они используют push-уведомления или СМС в приложениях некоторых банков. Зачастую человек даже не чувствует подвоха.

Сначала аферисты направляют потенциальной жертве символическую сумму. После этого в приложении банка у них появляется общий чат. Именно его мошенники используют для дальнейшего обмана — они отправляют push-уведомление или СМС, которое имитирует уведомление о переводе крупной суммы. Сообщение высвечивается на экране жертвы. Затем аферист вернуть деньги.

— В этой ситуации, если человек не убедился, что получил ошибочный перевод, то вернет в качестве «переведенных» денег уже собственные накопления, — рассказали в Сибирском ГУ Банка России.

Для того, чтобы не угодить в ловушку, необходимо обязательно проверять историю операций в банковском приложении.

Эксперт Сибирского ГУ Банка России Александр Иванов напомнил, что при поступлении средств от незнакомого человека, новосибирцы могут стать пособниками преступников — дропперами.

— Даже если перевод от какого-то человека действительно поступил, пересылать его по неизвестному номеру телефона не стоит. Мошенники намеренно используют людей для пересылки украденных денег, — рассказал он.

В ГУ МВД по Новосибирской области рекомендуют возвращать «ошибочные переводы» по тем же реквизитам, с которых они поступили. В некоторых банковских приложениях в разделе «История операций» есть опция «Отправить обратно». Если эта опция недоступна или банк отправителя другой — необходимо связаться со своим банком и попросить вернуть деньги отправителю.

В марте заместитель начальника ГУ МВД по региону Дмитрий Ходаков Ходаков рассказывал, что 35-40% преступлений, которые совершаются на территории Новосибирской области связаны с высокими технологиями. В 2023 году в регионе было возбуждено 9,6 тыс таких уголовных дел, 1,2 тыс из них направлены в суды. Ущерб по нераскрытым делам составил свыше 2 млрд руб. По данным УБК ГУ МВД России по Новосибирской области на начало июня 2024 года в регионе было зарегистрировано более 5500 IT-преступлений. Ущерб превысил 800 млн рублей.

Дроппер — человек, предоставляющий данные своей банковской карты, на которую переводят средства, добытые преступными способами. Затем он обналичивает сумму в банкомате, передает другим лицам и получает определенный процент со сделки.

Ранее редакция сообщала, что мошенники создают поддельные «кружочки» в Telegram.