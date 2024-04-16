Мужчина пострадал при пожаре в частном доме в Новосибирске

Мужчина пострадал при пожаре в частном доме в Кировском районе Новосибирска. Жилище вспыхнуло ранним утром на улице 13-й дистанции пути. Вместе с домом сгорели надворные постройки.

— В 6.46 поступило сообщение о возгорании. Пожарные прибыли на место в 7.12 и уже через 30 минут пожар был ликвидирован, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Известно, что в ЧП пострадал проживающий в доме мужчина — он надышался угарным газом. Однако от госпитализации сибиряк отказался.

Ранее редакция сообщала о том, что пожарные спасли из горящего многоквартирника 7 человек. Однако без пострадавших не обошлось — хозяин полыхающей квартиры получил ожоги и, спасаясь, выпрыгнул из окна на 2-м этаже.