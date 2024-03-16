Мужчина пострадал при взрыве газа в Новосибирске ― СК проводит проверку

На строительном объекте в Заельцовском районе Новосибирска взорвался газовый баллон. Это произошло днем 15 марта. С места происшествия медики госпитализировали рабочего, который получил различные травмы.

На место выезжали сотрудники прокуратуры и СК. Сейчас по факту ЧП оба ведомства проводят проверки.

― Прокуратура установит ответственное лицо организации, в обязанности которого входило осуществление контроля за соблюдением техники безопасности в ходе строительства дома, ― сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Следователи уже назначили необходимые экспертизы для выяснения обстоятельств произошедшего.