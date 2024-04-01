Мужчина сдал автомобиль-вещдок на металлолом под Новосибирском

В Новосибирской области мужчине придется выплатить деньги государству за то, что продал конфискованный у него автомобиль.

Выяснилось, что у сибиряка, осужденного по нескольким статьям, в том числе за нарушение ПДД, суд конфисковал в пользу государства автомобиль ВА3-210074. Машина в ходе следствия была изъята и признана вещественным доказательством. Она находилась на хранении у бывшего хозяина.

Чтобы его «ласточка» не досталась никому, сибиряк сдал ее на металлолом за символические 20 тысяч рублей.

Махинации предприимчивого мужчины обнаружила прокуратура.

Прокурор направил в Татарский районный суд исковое заявление о возмещении материального ущерба.

— Согласно судебной товароведческой экспертизы, стоимость автомобиля составила 65 тысяч рублей, Суд требования прокурора удовлетворил. С осужденного в пользу государства взыскана сумма, эквивалентная стоимости автомобиля, — пояснила старший помощник прокурора Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Дарья Манилова.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске суд конфисковал автомобиль Suzuki Escudo у водителя, севшего за руль в состоянии алкогольного опьянения. Самого экс-владельца иномарки отправили на обязательные работы.