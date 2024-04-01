На таможне в Толмачево задержали багаж с брендовой одеждой на 30 тысяч евро

На таможне в аэропорту Толмачево при проверке пассажиров рейса «Баку – Новосибирск» таможенники обнаружили в багаже прилетевших супругов партию одежды с бирками люксовых брендов: новые мужские и женские сорочки, брюки, юбки, обувь, жакеты и пальто известных зарубежных премиальных брендов общим весом 17 кг, сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления.

Стоимость одежды значительно превысила нормы беспошлинного ввоза товаров: цена товаров в багаже мужчины составила 18,7 тыс. евро, женщины — 11,6 тыс. евро. Общая сумма неуплаченных таможенных пошлин составила около 190 тыс. рублей.

В отношении авиапассажиров Новосибирской таможней было возбуждено 2 дела об административных правонарушениях. Суд назначил нарушителям наказание в виде штрафов в общей сумме 277,2 тыс. рублей. По решению суда партия задержанной одежды была выдана авиапассажирам после полного декларирования товаров, уплаты таможенных пошлин и штрафов.

Ранее редакция сообщала о том, что таможенники передали бинокли и наборы инструментов на нужды СВО.