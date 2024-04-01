В южных районах Новосибирской области жители уже столкнулись с паводком

В Карасукском районе Новосибирской области река и озера еще не вскрылись ото льда. Однако, звонки от населения по откачке воды уже поступали. Об этом на оперативном совещании в правительстве сообщил глава района Александр Гофман.

Он также отметил, что на полях района уже появилась стерня (Остатки стеблей на корню на сжатом поле. — Ред.) поэтому больших проблем с подтоплением при таянии снега в Карасуке не ожидают.

Глава Баганского района Алексей Воличенко также сообщил, что на полях вскрылась стерня.

— По населенным пунктам района были отдельные звонки, но мы справились в режиме ЧС. Мониторим ситуацию, — добавил он.

Глава региона Андрей Травников надеется на то, что весенние воды сойдут без последствий. При этом он обратил внимание глав городов и районов на необходимость обследовать подтопленные участки с ямами и колодцами.

— В конце недели мы ожидаем резкое потепление. С сегодняшнего дня прошу провести внеплановые обходы территорий, где находится ямы и колодцы, пока они не заполнены водой. Необходимо их огородить, чтобы предотвратить риски попадания туда людей, прежде всего детей, — добавил губернатор.

Напомним, по данным Территориального управления автодорог Новосибирской области (ТУАД) в регионе уже выявлены и ликвидированы восемь переливов талых вод через грунтовые, щебеночные, асфальтовые дороги в Тогучинском, Искитимском и Карасукском районах. Жители Новосибирска, в свою очередь, жалуются на затопление дворов . Между тем на Алтае паводок уже размывает дороги, а жителей эвакуируют из домов . Вскоре эта вода доберется до Новосибирской области. Заседание региональной комиссии по ЧС назначено на 3 апреля. Первая волна паводка в Новосибирской области ожидается с начала апреля до конца мая. В Новосибирске зоне подтопления могут оказаться 2500 участков в СНТ, 150 домов, расположенных на 60 улицах города.

Ранее редакция сообщала о том, что запасы снега в регионе превышают климатическую норму до 70%.