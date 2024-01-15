Суд конфисковал Suzuki у пьяного водителя в Новосибирске

Кировский районный суд Новосибирска конфисковал автомобиль Suzuki Escudo у водителя, севшего за руль в состоянии алкогольного опьянения. Самого экс-владельца иномарки отправили на обязательные работы.

В судебном процесс выяснилось, что ранее Сергей Сизов подвергался административному наказанию за отказ в прохождении медосвидетельствования, был лишен водительских прав на полтора года и штрафом в размере 30 тысяч рублей.

Однако нарушитель из предыдущей ситуации не вынес урок и вновь оказался пьяным за рулем автомобиля.

— Суд признал Сергея Сизова виновным по статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию» и назначил наказание в виде обязательных работ на срок 180 часов. А так же решением суда обвиняемый лишен прав управления сроком на 2 года, — сообщили в пресс-службе суда.

Ранее редакция сообщала о том, что конфискованные у пьяных водителей автомобили, будут отправлять в зону СВО.