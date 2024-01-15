Суд конфисковал Suzuki у пьяного водителя в Новосибирске

Кировский районный суд Новосибирска конфисковал автомобиль Suzuki Escudo у водителя, севшего за руль в состоянии алкогольного опьянения. Самого экс-владельца иномарки отправили на обязательные работы.
В судебном процесс выяснилось, что ранее Сергей Сизов подвергался административному наказанию за отказ в прохождении медосвидетельствования, был лишен водительских прав на полтора года и штрафом в размере 30 тысяч рублей.
Однако нарушитель из предыдущей ситуации не вынес урок и вновь оказался пьяным за рулем автомобиля.
— Суд признал Сергея Сизова виновным по статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию» и назначил наказание в виде обязательных работ на срок 180 часов. А так же решением суда обвиняемый лишен прав управления сроком на 2 года, — сообщили в пресс-службе суда.
Ранее редакция сообщала о том, что конфискованные у пьяных водителей автомобили, будут отправлять в зону СВО.
Фото: rally36.ru
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