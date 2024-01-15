Мужчина убил кота из-за ссоры с женой под Новосибирском

Житель Здвинского района Новосибирской области попал под суд за убийство кота.

Инцидент произошел в сентябре прошлого года. Местный житель поругался с супругой и решил ей отомстить. Он схватил любимца семьи — кота породы шотландский вислоухий и со всей силы швырнул об пол. На этом садист не успокоился, пнул животное и выбросил за забор. От полученных травм через несколько дней кот скончался.

— В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». Прокурор направил дело для рассмотрения в Доволенский районный суд, — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

За совершение преступления сибиряку грозит до 5 лет лишения свободы.

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