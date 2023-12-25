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«Никого не должно волновать, кто там умирает»: волонтеры забрали истощенного питбуля у хозяйки-живодерки в Новосибирске

  • 25/12/2023, 14:38
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Волонтеры забрали истощенного питбуля у хозяйки-живодерки в Новосибирске
Больше года собака сидела взаперти и медленно умирала от голода.

Всё чаще приходится сталкиваться с нечеловеческой жестокостью по отношению к братьям нашим меньшим: то с балкона выбросят щенка, то оставят привязанным к дереву в лесу, то выбрасывают на ходу из машины прямо под движущиеся автомобили, то просто в мусорный контейнер, не оставляя шансы выжить. Становится страшно от того, что изверги среди нас, людей, а зверства становятся нормой в обществе. Причём, уголовное наказание за это если и есть, то добиться его удается с огромным трудом и крайне редко.

Новый дом для Деймона

Еще одна история о нелюдях и их питомцах пополнила копилку новосибирских волонтеров в декабре этого года. Жильцы многоэтажки на улице Одоевского обратились к зоозащитникам с просьбой помочь спасти пса от голодной смерти, на которую его обрекла хозяйка.

Деймон попал к Анне будучи щенком — девушка нашла его в объявлениях в интернете. Маленькому питбулю срочно нужно было пристройство, а девушка изъявила желание помочь бедолаге и забрала его в свою квартиру. При этом она рассказала печальную историю своего детства, проведенного в детском доме.

Сначала отношения Анны и ее нового хвостатого друга складывались неплохо. По словам соседей, они часто видели их гуляющими возле дома, пес выглядел сытым и достаточно счастливым.

Но через несколько месяцев Деймон исчез из поля зрения собачников, да и сама хозяйка стала редко бывать дома. Когда о собаке спрашивали ее друзья и знакомые, она всегда уходила от этой темы. Слишком настойчивым отвечала, что все нормально. Друзья лишь знали, что Анна перебралась жить к своему молодому человеку.

Освобождение из голодного плена

Год спустя, всеми забытый пес, дал о себе знать. Поздно вечером соседи по подъезду, обсуждая предновогоднюю суету на лестничной площадке, услышали душераздирающий вой, раздающийся с верхних этажей. Девушки побежали на звук и обнаружили полуживого Деймона возле открытой двери квартиры Анны. Пес едва держался на ногах, а в глазах была невыносимая тоска.

Из квартиры шла жуткая вонь. Девушки заглянули в прихожую: повсюду были экскременты и разбросанные вещи, но никакого намека на еду. Лишь в углу стояла потрепанная жизнью кастрюля с водой. Одна из соседок позвала хозяйку по имени, но никто не ответил.

Как удалось Деймону вырвался из квартиры — остается только догадываться. Соседи предполагают, что собака прыгнула на дверь, нажал на ручку, и дверь открылась. А уже оказавшись на площадке, Деймон позвал на помощь людей.

Соседи понимали, что если оставят пса в квартире, то он умрет голодной смертью. Поэтому позвонили вызвали зоозощитников, а те, в свою очередь, доставили изможденное животное в ветклинику.

«Есть ли у них душа?»

При первом же осмотре в клинике Деймона взвесили.

— Собаке 4 года. Если раньше она весила почти 30 килограммов, то но момент изъятия ее вес составил 13 килограммов 100 граммов. Мы сделали освидетельствование собаки, на днях получим официальные документы на руки. После этого с заявлением обратимся в прокуратуру. Не знаю, чем все обернется, но будем доводить дело до конца, — пояснила Infopro54 куратор группы «Помощь питбулям и стаффам» Наталья Ким.

По словам волонтера, прогнозы по здоровью Деймона весьма благоприятные, хотя условия жизни создали некоторые сложности. Из-за проблем с желудочно-кишечным трактом пациенту назначили специальную дробную диету для постепенного набора веса и восстановления ЖКТ.

— У собаки крайняя форма истощения — это скелет. На прописанной доктором диете он набрал 1 килограмм за неделю. Я не знаю, как можно, видя, что твоя собака умирает, хладнокровно закрывать дверь и бросать ее там одну. Что у людей в голове, есть ли у них вообще душа? Может потому, что Анна сама воспитывалась в детдоме, у нее нет чувства сострадания к живому существу. Ее же друзья просят предпринять меры, чтобы Анна больше не брала животных и не обрекала их на смерть, — поделилась собеседница.

«Буду делать с ней все, что захочу»

Сама хозяйка замученного пса возмущается по поводу изъятия у нее собаки без разрешения и считает незаконным вторжение в ее личную жизнь.

— Я повод дала лезть в мою жизнь?! Я теперь буду это пресекать! Двери закрыла. Никого не должно волновать, что там, кто там живет и кто там умирает. Это моя собака, и я буду делать с ней все, что захочу, — ответила Анна голосовым сообщением своей знакомой, которая призывала ее к совести и состраданию к заморенному голодом животному.

Сейчас Деймон снова на передержке, ему предстоит длительное лечение и восстановление.

— Он ласковый и добрый пес. Оставаться один боится, когда девушка, у которой он сейчас находится, выходит из квартиры, Деймон смотрит на нее, а в глазах немой вопрос: «Меня снова бросают?» Сердце просто обрывается, — добавила волонтер.

С момента изъятия собаки ее хозяйка ни разу не позвонила зоозащитникам и не поинтересовалась здоровьем питомца, не извинилась, не выразила сожаление о том, что так случилось, не предложила помощь.

Фото: Наталья Ким, куратор группы «Помощь питбулям и стаффам.Новосибирск».

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : спасение зоозащитники животные жестокое обращение волонтёры


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