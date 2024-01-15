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Медиафасады и видеоэкраны на зданиях разрешат устанавливать только на окраинах Новосибирска

  • 15/01/2024, 18:29
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Медиафасады и видеоэкраны на зданиях разрешат устанавливать только на окраинах Новосибирска
Предприниматели с этим не согласны.

Новосибирские предприниматели не согласны с корректировками в правила распространения наружной рекламы и информации, которые прорабатывает мэрия Новосибирска. Проект этих изменений проанализировали эксперты реготделения «ОПОРЫ РОССИИ» в рамках оценки регулирующего воздействия нормативно-правовых актов.

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— Эти изменения приведут к серьезным ограничениям в установке медиафасадов и видеоэкранов на зданиях в городе, так как в данной трактовке правил будет разрешена их установка только на окраинах города, где спрос на них крайне мал, — пояснила Infopro54 вице-президент реготделения «ОПОРЫ РОССИИ» Наталия Кошелева. — Это приведет к исчезновению возможностей продвижения брендов предприятий.

По ее словам, проектом вводится ограничение бизнеса для ТЦ и ТРК средней и малой торговой площади. Также вводятся излишние ограничительные меры для конструкций крупного формата, требования к которым уже описаны в архитектурно-художественном регламенте.

Предприниматели предложили исключить из ограничения отдельно стоящие видеоэкраны с рекламным полем свыше 36 кв. м, а также видеоэкраны и медиафасады на зданиях, расположенных на улицах гостевых маршрутов.

— На наш взгляд, в Новосибирске уже существует достаточно норм, регулирующих размещение видеоэкранов и медиафасадов на зданиях. Одним из основных документов является паспорт фасада здания, соответствовать которому обязаны все рекламные конструкции, что на нем размещаются. Паспорт фасада согласовывается профильным департаментом строительства и архитектуры мэрии, к которому относится и управление художественного облика города, регулирующее наружную рекламу. Таким образом регулирование происходит специалистами-архитекторами и не требует дополнительных параллельных формальных норм и запретов, — комментирует Кошелева.

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Кроме того, эксперты «ОПОРЫ РОССИИ» отметили, что видеоэкраны и медиафасады устанавливаются непосредственно на здания и сооружения, что влияет именно на облик самого здания, поэтому введение запретов на установку данных конструкций методом перечня улиц нелогично, так как сложившаяся застройка города очень разная на разных улицах.

— Вводить единый запрет на разные улицы нецелесообразно. Если есть обоснованная необходимость в доработке критериев в регулировании установки рекламы на зданиях с учетом историко-культурных зон, зон высокохудожественной архитектурной застройки или в отношении от(дельных видов зданий и сооружений), то эту работу нужно проводить в рамках архитектурно-художественного регламента, — поясняет собеседница Infopro54. — Вместе с тем в зонах деловой/торговой/промышленной активности запретов на установку рекламы на таких видах зданий быть не должно.

Кроме того, в «ОПОРЕ РОССИИ» уверены, что запрет на установку отдельно стоящих видеоэкранов с рекламным полем свыше 36 кв. м при сохранении возможности размещения в этих же категориях улиц статичных рекламных конструкций аналогичного размера не соответствует тренду развития цифрового рынка.

— Вводя это ограничение, мы по факту запрещаем установку новых современных конструкций, укладывающихся в современный тренд развития отрасли наружной рекламы, и оставляем возможность установки устаревших статичных конструкций крупного формата (суперсайтов). Если есть необходимость именно таких ограничений и именно на этих категориях улиц, то целесообразнее было бы ограничить установку статичных конструкций и разрешить установку видеоэкранов. Но и в такой интерпретации это избыточное ограничение, так как в архитектурно-художественном регламенте запрет уже прописан, — подчеркивает Наталия Кошелева.

Эксперты «ОПОРЫ РОССИИ» также обнаружили, что в поправках говорится о возможности размещения медиафасадов исключительно только на торговых центрах и торгово-развлекательных комплексах с торговой площадью свыше 5 000 кв. м.

— Предлагаем данный пункт исключить, так как тем самым вводится необоснованное ограничение возможностей развития бизнеса для собственников ТЦ и ТРК меньшей торговой площади, нежилых зданий и зданий другого не жилого назначения. Например, бизнес-центров, спортивных сооружений, производственных зданий и т. д., — говорится в заключении, подготовленном реготделением и подписанном председателем Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» Игорем Саловым.

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Благоустраивать улицы Новосибирска будут в зависимости от категории

Кроме того, реготделение предложило мэрии совместно с участниками рынка выработать четкие критерии распределения участков улично-дорожной сети по категориям, так как от этого зависят условия размещения на данных территориях наружной рекламы, а также нестационарных торговых объектов и т.д.

— Сейчас, по нашему мнению, в одну категорию попадают совершенно разные по значимости участки улиц. Например, в 1-й категории находятся пл. Ленина и ул. Б. Хмельницкого от Трикотажной до Учительской и ул. Ильича — это разные зоны. Во 2-й категории находятся пл. К. Маркса и пр. К. Маркса одновременно с ул. Блюхера — это тоже несопоставимые между собой территории, — уточняется в заключении реготделения.

Как пояснили редакции в «ОПОРЕ РОССИИ», до 5 февраля отдел ОРВ мэрии должен опубликовать заключение по проекту с учетом всех мнений и окончательного решения разработчика.

Напомним, борьба с наружной рекламой в Новосибирске идет уже несколько лет. С центральных улиц города постепенно исчезают растяжки, баннеры и щиты, в том числе цифровые.

Ранее редакция сообщала о том, что участки с красными линиями будут предоставлять инвесторам в Новосибирске.

Фото Infopro54

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Рубрики : Власть Бизнес Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Опора России наружная реклама Архитектурно-градостроительный облик


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