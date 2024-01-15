Как не стать жертвой аферистов, которые научились подделывать голоса

Руководитель отдела аналитических систем и отчетности компании «Первый Бит» Петр Иванов рассказал, что в настоящее время мошенники все чаще прибегают к технологии «слепка голоса», с помощью которого звонят своим жертвам от имени родственников и знакомых с разными просьбами, практически не получая отказа в ответ, передает издание «АиФ».

Чтобы избежать подобных неприятностей и не «потерять» свой голос, необходимо, в первую очередь, воздержаться от длительных переговоров по телефону с незнакомыми людьми. Важно отвечать максимально лаконично, избегая пояснений, предупредил Петр Иванов.

При этом эксперт добавил, что, если у вас по телефону просит помощи родственник, друг или коллега, то стоит немедленно прервать входящий звонок и перезвонить ему.

Следует помнить, что осуществлять денежные переводы «по первому требованию» — всегда плохая идея.

Кроме того, будет не лишним обговорить с родными и близкими кодовые слова, которые вы будете использовать в вызывающих подозрения ситуациях. Это позволит лишний раз убедиться, что вы говорите не с мошенниками.

Между тем, в беседах с другими людьми кодовые слова употреблять ни в коем случае нельзя, заключил специалист.

Ранее редакция сообщала, что аферисты используют голоса родных и близких своих жертв, чтобы вымогать у них деньги.