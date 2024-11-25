Мужчина угрожал продавцу магазина пистолетом в Новосибирске

Криминальная история произошла в одном из районов Новосибирска. 42-летний новосибирец угрожал продавцу магазина пневматическим пистолетом и вынес из супермаркета на улице Белоусова набор продуктов.

Сотрудник магазина не растерялся и вызвал полицию.

— Подозреваемый был задержан сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии во дворе дома. Задержанный был доставлен в отдел полиции № 10 «Советский» Управления МВД России по городу Новосибирску, — говорится в сообщении ГУ МВД по Новосибирской области.

Преступником оказался житель Советского района. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

На данный момент он находится под стражей.

Напомним, что в прошлом месяце посетители кальянной едва не расстреляли сотрудников заведения. Сотрудники ГБР задержали двух нетрезвых мужчин.

Ранее редакция сообщала о том, что автохамов, напавших на сотрудника Росгвардии в Новосибирске, отправили в СИЗО.