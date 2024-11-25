Депутат сельсовета под Новосибирском лишился полномочий из-за супруги

Правоохранители обнаружили конфликт интересов в Верх-Тулинском сельсовете. Местный депутат является супругом главы сельского совета Майи Соболёк. Закон требует, чтобы эта информация была сообщена в комиссию Совета депутатов, но этого не было сделано. О каком депутате идет речь в прокуратуре не уточняют, но судя по сайту администрации сельсовета, в совет депутатов входил Михаил Соболёк. Он являлся членом постоянной комиссии по бюджету, налоговой, финансово-кредитной политике.

– Депутат голосовал за избрание своей супруги на должность главы администрации, принимал участие в заслушивании отчетов, а также в принятии решения о премировании супруги, – говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

Сотрудники прокуратуры внесли представление в Совет депутатов. Из-за нарушения закона депутат лишился своих полномочий досрочно.

Напомним, что 10 ноября суд отказал прокуратуре в требовании о досрочном лишении полномочий главы Убинского района Новосибирской области Олега Конюка в связи с утратой доверия. В августе прошлого года стали известны подробности результатов проверки работы Конюка. В частности, прокуратура выяснила, что в администрации района работают родственники, которым глава района неоднократно выписывал премии.