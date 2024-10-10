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Автохамов, напавших на сотрудника Росгвардии в Новосибирске, отправили в СИЗО

  • 10/10/2024, 17:36
Автор: Ольга Кирсанова
Автохамов, напавших на сотрудника Росгвардии в Новосибирске, отправили в СИЗО
Инцидент произошёл возле военного института в конце сентября

Октябрьский районный суд избрал меру пресечения хулиганам, напавших в конце сентября на сотрудника Росгвардии. Инцидент произошел рядом с КПП Новосибирского военного института на глазах у курсантов и офицеров. Потасовке предшествовало преследование военнослужащим дорожных беспредельщиков на двух автомобилях без номеров.

— Постановлениями суда в отношении Раджабова Ислама и Цицкиева Абубакара избраны меры пресечения в виде заключения под стражу до 8 декабря 2024 года, — сообщила  пресс-секретарь Управления Судебного департамента в Новосибирской области Марианна Глушкова.

Напомним, в то воскресенье Дмитрий возвращался домой в сторону Ключ-Камышенского плато. Проезжая по Большевистской, он обратил внимание на черный Renault Logan без номеров — водитель мчался по дороге и подрезал другие машины. При этом никак не сигнализируя повортником. Возле остановки «Мелькомбинат» лихач едва не ударил его машину. Мужчина посигналил автохаму и поехал дальше. А водитель Renault продолжил хаотичное движение, перестраиваясь с одной полосы на другую, а потом свернул в сторону Ключ-Камышенском плато. К нему присоединилась еще одна машина — белый Haval Jolion, который так же был без номеров. Понимая опасность для себя и других участников движения, Дмитрий последовал за нарушителями.

Заметив погоню, пассажир Haval начал угрожать Дмитрию, наставлять на него пистолет. В надежде умерить пыл хулиганов сибиряк показал удостоверение сотрудника Росгвардии. Однако агрессоров это только еще больше взбесило — в адрес военного посыпались отборный мат и оскорбления.

Погоня привела участников дорожного конфликта к стенам Новосибирского военного института.

Один из агрессоров набросился на Дмитрия с метлой и стал избивать его черенком, другой наносил удары ногами. За происходящим наблюдали курсанты НВИ, а после вышли и офицеры. Никто из них не вмешивался в потасовку, где трое чужаков «гасили» их сослуживца.

Только через несколько минут военные встали стеной между Дмитрием и его обидчиками, но дали последним уехать.

Мужчина в тот же день обратился в полицию и к медикам. По его словам, к розыску преступников, либо их автомобилей, правоохранители так и не приступили

Выследить беспредельщиков удалось местным общественникам, к которым обратился пострадавший. На поиски и установления личностей у активистов ушло менее двух дней. О подозреваемых они сразу же сообщили в отдел полиции.

— Мы разделились на группы и буквально шерстили город. Автомобиль нашли по техническим повреждениям возле многоэтажки. Потом опросили жильцов дома и выяснили, кто эти люди. Квартиру им снимает диаспора. Сегодняшней ночью и с утра мы наблюдали за ними. Около 17.00 сотрудники полиции при нашем содействии задержали их, — рассказали Infopro54 общественники.

В отношении агрессоров возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».

Ранее общественники выяснили, что белый Haval на протяжении более двух недель заправлялся бензином «на халяву». Как рассказала сотрудница АЗС на Большевистской, заправка происходила по постоплате. Однако после того, как бензин попадал в бак, наглецы не оплачивали и сразу же уезжали. Такие трюки они проделывали и на других заправках сети АЗС.

Источник фото: Управление Судебного департамента в НСО

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : нападение на сотрудника Росгвардии арест автохамы


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