Депутат горсовета Новосибирска Игорь Украинцев встретит Новый год в СИЗО

Суд продлил срок содержания под стражей депутату городского совета Игорю Украинцеву.

— Постановлением Дзержинского районного суда Новосибирска от 25.11.2024 удовлетворено ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей до 29 января 2025 года, — говорится в сообщении суда.

Постановление не вступило в законную силу.

Напомним, что депутата горсовета Новосибирска задержали 30 мая. Игоря Украинцева подозревают в получении крупной взятки в размере 3,5 миллиона рублей от главы строительного холдинга «Стрижи» Игоря Белокобыльского. По версии правоохранителей, депутат лоббировал интересы Белокобыльского при рассмотрении вопросов и принятии решений Советом депутатов Новосибирска в сфере градостроительства .

Подсудимый с предъявленными обвинениями не согласен.

Ранее редакция сообщала о том, что суд оставил депутата Игоря Украинцева в СИЗО до 29 сентября.