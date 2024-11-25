Депутат горсовета Новосибирска Игорь Украинцев встретит Новый год в СИЗО

Суд продлил срок содержания под стражей депутату городского совета Игорю Украинцеву.
— Постановлением Дзержинского районного суда Новосибирска от 25.11.2024 удовлетворено ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей до 29 января 2025 года, — говорится в сообщении суда.
Постановление не вступило в законную силу.
Напомним, что депутата горсовета Новосибирска задержали 30 мая. Игоря Украинцева подозревают в получении крупной взятки в размере 3,5 миллиона рублей от главы строительного холдинга «Стрижи» Игоря Белокобыльского. По версии правоохранителей, депутат лоббировал интересы Белокобыльского при рассмотрении вопросов и принятии решений Советом депутатов Новосибирска в сфере градостроительства .
Подсудимый с предъявленными обвинениями не согласен.
Ранее редакция сообщала о том, что суд оставил депутата Игоря Украинцева в СИЗО до 29 сентября.
Источник фото: пресс-служба Управления Судебного департамента в Новосибирской области.
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