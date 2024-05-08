Мужчину с огромным тромбом спасли врачи из Новосибирска

У 64-летнего жителя села Манжерок Республики Алтай удалили тромб, который был размером с грецкий орех. Мужчина долгое время жаловался на холодные ноги.
При обследовании сосудов врачи обнаружили редкую патологию — аневризму подколенной артерии. Аневризмы подколенных артерий встречаются менее чем у 1% людей. Если бы пациент не обратился за помощью, могла возникнуть острая ишемия нижней конечности, что могло привести к потере ноги.
Благо его вовремя доставили в Центр Мешалкина, где молодые хирурги провели операцию. Чтобы снизить риск осложнений со стороны сердца, вмешательство выполняли под эпидуральной анестезией. Извлечённый тромб был размером с грецкий орех.
На данный момент пациент чувствует себя хорошо. На 10-е сутки после операции его выписали из Центра.
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