Военного оштрафовали за изготовление масла каннабиса в Новосибирске

Суд огласил обвинительный приговор военнослужащему Максиму Ж.
— Военнослужащий произвел сбор частей дикорастущей конопли, — говорится в сообщении 2-го Восточного окружного военного суда.
После этого он изготовил масло каннабиса для личного употребления. В тот же день в его квартиру приехали полицейские. Они задержали военнослужащего и изъяли наркотики.
Суд назначил обвиняемому наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей.
Приговор в законную силу не вступил.
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Источник фото: Freepik / Автор — freepik
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