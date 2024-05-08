Военного оштрафовали за изготовление масла каннабиса в Новосибирске

Суд огласил обвинительный приговор военнослужащему Максиму Ж.

— Военнослужащий произвел сбор частей дикорастущей конопли, — говорится в сообщении 2-го Восточного окружного военного суда.

После этого он изготовил масло каннабиса для личного употребления. В тот же день в его квартиру приехали полицейские. Они задержали военнослужащего и изъяли наркотики.

Суд назначил обвиняемому наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

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