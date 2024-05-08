В колледжах и техникумах Новосибирска почти на 3000 увеличили число бюджетных мест

Новосибирская область увеличивает объем контрольных цифр приема на обучение по программам среднего профессионального образования (СПО) за счет средств областного бюджета. Об этом сообщила министр образования Мария Жафярова на заседании Совета по развитию профессионального образования и поддержке системы профессиональных квалификаций Новосибирской области.
По ее словам, в 2024 году на программы среднего образования в колледжи и техникумы региона планируется принять 13033 студента. Они будут обучаться за счет бюджета. Это на 2783 человека больше, чем в 2023 году. Как уточнила Мария Жафярова в ответ на запрос Infopro54, речь идет о приеме по профессиям (специальностям) сферы образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, промышленности, сельского и лесного хозяйства, строительства, транспорта и услуг.
Наибольшее увеличение бюджетных мест предусмотрено по следующим направлениям:
В Минобре также прокомментировали, на каких специальностях профобразования в 2024 году запланировано наибольшее количество бюджетных мест для студентов.
К примеру, наиболее охотно регион готов платить за обучение студентов по специальностям «Сестринское дело», «Лечебное дело» и «Поварское и кондитерское дело».
На сегодняшний день в колледжах и техникумах Новосибирской области обучаются более 70800 человек.
Ранее пресс-служба правительства региона сообщала, что на 2024 год в вузах региона предусмотрены 15004 бюджетных места, из них более 10000 — места инженерного профиля, а также в сфере информационных технологий. Контрольная цифра приема на бюджетные места в вузы в 2023 году составляла 12400.
Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, почему студенты расторгают целевые контракты с работодателями.
Иллюстрация: сайт Fusion Brain , изображение создано с помощью нейросети Kandinsky
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