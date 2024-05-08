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В колледжах и техникумах Новосибирска почти на 3000 увеличили число бюджетных мест

  • 08/05/2024, 12:07
Автор: Юлия Данилова
В колледжах и техникумах Новосибирска почти на 3000 увеличили число бюджетных мест
Больше всего студентов ждут на специальностях «Инженерное дело» и «Здравоохранение».

Новосибирская область увеличивает объем контрольных цифр приема на обучение по программам среднего профессионального образования (СПО) за счет средств областного бюджета. Об этом сообщила министр образования Мария Жафярова на заседании Совета по развитию профессионального образования и поддержке системы профессиональных квалификаций Новосибирской области.

По ее словам, в 2024 году на программы среднего образования в колледжи и техникумы региона планируется принять 13033 студента. Они будут обучаться за счет бюджета. Это на 2783 человека больше, чем в 2023 году. Как уточнила Мария Жафярова в ответ на запрос Infopro54, речь идет о приеме по профессиям (специальностям) сферы образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, промышленности, сельского и лесного хозяйства, строительства, транспорта и услуг.

Наибольшее увеличение бюджетных мест предусмотрено по следующим направлениям:

  • Инженерное дело, технологии и технологические науки — увеличение на 375 бюджетных мест (15.00.00 «Машиностроение» — на 175 мест; 08.00.00 «Техника и технологии строительства» — на 175 мест, 12.00.00 «Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии» — 25 мест и др.);
  • Здравоохранение и медицинские науки — на 147 бюджетных мест;
  • Изобразительное и прикладные виды искусств — на 64 бюджетных места;
  • СМИ и информационно-библиотечное дело — 25 бюджетных мест и др.

В Минобре также прокомментировали, на каких специальностях профобразования в 2024 году запланировано наибольшее количество бюджетных мест для студентов.

К примеру, наиболее охотно регион готов платить за обучение студентов по специальностям «Сестринское дело», «Лечебное дело» и «Поварское и кондитерское дело».

  • 34.02.01 «Сестринское дело» — 854 бюджетных места;
  • 31.02.01 «Лечебное дело» — 353 бюджетных места;
  • 43.02.15 «Поварское и кондитерское дело» — 350 бюджетных мест;
  • 35.01.27 «Мастер сельскохозяйственного производства» — 325 бюджетных мест;
  • 44.02.02 «Преподавание в начальных классах» — 325 бюджетных мест;
  • 44.02.01 «Дошкольное образование» — 315 бюджетных мест;
  • 49.02.01 «Физическая культура» — 310 бюджетных мест;
  • 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)» — 300 бюджетных мест;
  • 43.01.09 «Повар, кондитер» — 300 бюджетных мест;
  • 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» — 275 бюджетных мест;
  • 15.02.16 «Технология машиностроения» — 250 бюджетных мест;
  • 35.01.23 «Хозяйка(ин) усадьбы» — 225 бюджетных мест;
  • 43.02.17 «Технологии индустрии красоты» — 225 бюджетных мест;
  • 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» — 200 бюджетных мест;
  • 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования» — 200 бюджетных мест;
  • 27.02.07 «Управление качеством продукции процессов и услуг (по отраслям)» — 175 бюджетных мест;
  • 43.02.16 «Туризм и гостеприимство» — 175 бюджетных мест.

На сегодняшний день в колледжах и техникумах Новосибирской области обучаются более 70800 человек.

Ранее пресс-служба правительства региона сообщала, что на 2024 год в вузах региона предусмотрены 15004 бюджетных места, из них более 10000 — места инженерного профиля, а также в сфере информационных технологий. Контрольная цифра приема на бюджетные места в вузы в 2023 году составляла 12400.

Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, почему студенты расторгают целевые контракты с работодателями.

Иллюстрация: сайт Fusion Brain , изображение создано с помощью нейросети Kandinsky

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Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : обучение на бюджете Бюджетные места в техникуме


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