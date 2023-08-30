Мужчину с тараканами выселили из квартиры судебные приставы Новосибирска

Жильцы оного из домов по улице Богдана Хмельницкого через суд добились выселения соседа с синдромом Плюшкина. Долгие годы люди страдали от вони в подьезде, боролись с армией тараканов и наблюдали, как пенсионер захламляет свои квадратные метры.

— Судебным приставам отделения по Калининскому району удалось войти в квартиру на Богдана Хмельницкого, в которую должник годами собирал мусор со всей округи. По решению суда было необходимо выселить жильцов из муниципального жилого помещения, предоставив другую квартиру по договору социального найма, — сообщили в пресс-службе ГУ ФССП.

Приставам кое-как удалось открыть двери в жилище. Перед их глазами предстала жуткая картина: в комнатах все было завалено мешками с хламом, на стенах кишели тараканы, потолки почернели от влажности. 68-летний пенсионер вел себя спокойно, но покидать свою сокровищницу не хотел.

Администрация подготовила для Плюшкина другое жилье и организовала переезд. Сестра пенсионера планирует показать его специалистам для оказания психологической помощи. Иначе и по новому адресу он надолго не задержится.