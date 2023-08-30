ХК «Сибирь» подписал контракт с Николаем Прохоркиным

Хоккейный клуб «Сибирь» подписал однолетний контракт с 29-летним форвардом Николаем Прохоркиным. Об этом сообщает пресс-служба ХК «Сибири» в Вконтакте.

По информации в спортивных кругах региона, зарплата Прохоркина в Новосибирске составит 50 млн. рублей в год. Также форвард может получить бонусы в 15 млн. рублей, если наберет 45 очков в регулярке.

Прохоркин дебютировал в КХЛ 30 января 2011 года в составе ЦСКА. В 2019 году перебрался за океан в команду «Лос Анджелес Кингз». Однако после вернулся в Россию, где играл за «Металлург» и омский «Авангард».

Прохоркин – победитель Кубка Карьяла, обладатель Кубка Гагарина и Олимпийский чемпион 2018 года.

Ранее редакция сообщала о том, что умерла администратор клуба болельщиков ХК «Сибирь» Екатерина Хлапова.