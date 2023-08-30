В Новосибирской области разработали более 40 новых вакцин для животных и птиц

В Новосибирске разработали более 40 новых вакцин для ветеринарии. Об этом рассказала директор новосибирского филиала Федерального центра охраны здоровья животных (ФГБУ ВНИИЗЖ) Анжелика Новикова в ходе пресс-конференции в «Интерфаксе». По ее словам, на сегодняшний день разработаны 10 вакцин для крупного рогатого скота, 30 — для птицы, расширяется перечень зарегистрированных вакцин для свиней.

— Долгое время конкуренцию отечественным препаратам против вирусных заболеваний составляли зарубежные медикаменты. Но из-за санкций поставки прекратились. Теперь на отечественный рынок поступают отечественные вакцины, и они обеспечивают защиту животных от различных инфекций, — отметила Анжелика Новикова.

Она уточнила, что за первые полгода 2023 года специалисты зарегистрировали две новые вакцины для птиц, разработанные федеральным центром охраны здоровья животных. В 2023 году планируется к регистрации еще 8 вакцин.

— Вакцины успешно реализуются не только на территории РФ, но и за рубежом, — добавила руководитель ФГБУ ВНИИЗЖ.

Директор уточнила, что материальная база для разработок новых вакцин полностью укомплектована и дефицита в производственном оборудовании нет.

Ранее редакция сообщала, что в России зарегистрировали новую вакцину против птичьего гриппа.