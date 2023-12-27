Мужчину, укравшего 19 лет назад теленка, заочно арестовали под Новосибирском

Купинский районный суд Новосибирской области заочно арестовал мужчину, обвиняемого в краже теленка в 2005 году.

— Вячеславу Тратуту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца с момента фактического задержания, — сообщили в суде.

Преступление было совершено в январе 2005 года. Вячеслав Тратут вместе с приятелями украл теленка у жителя Купинского района.

12 марта того же года мужчина был объявлен в межгосударственный розыск, так как скрылся от следствия. До сих пор место нахождения Тратуа не установлено.

Ранее редакция сообщала о задержании жителя Новосибирска, похитившего искусственную елку с гирляндой у ресторана в Томске.