Мужчину, укравшего 19 лет назад теленка, заочно арестовали под Новосибирском

Купинский районный суд Новосибирской области заочно арестовал мужчину, обвиняемого в краже теленка в 2005 году.
— Вячеславу Тратуту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца с момента фактического задержания, — сообщили в суде.
Преступление было совершено в январе 2005 года. Вячеслав Тратут вместе с приятелями украл теленка у жителя Купинского района.
12 марта того же года мужчина был объявлен в межгосударственный розыск, так как скрылся от следствия. До сих пор место нахождения Тратуа не установлено.
Ранее редакция сообщала о задержании жителя Новосибирска, похитившего искусственную елку с гирляндой у ресторана в Томске.
Фото: freepik.com-wirestock
Рубрики :
Регионы:
Теги :