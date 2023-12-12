Похититель Рождества: сибиряк украл нарядную ель из ресторана в Томске

Полицейские Томска задержали 28-летнетнего парня, который похитил искусственную елку с гирляндой у ресторана.

Сибирский Гринч совершил столь неблаговидный поступок под воздействием алкоголя.

— Установленные в заведении камеры видеонаблюдения запечатлели, как посетитель, уходя, схватил в охапку стоящий у входа символ Нового года и потащил в неизвестном направлении, — говорится в сообщении МВД.

Сотрудники правопорядка быстро вышли на след хулигана. Им оказался 28-летний местный житель. Он пояснил, что действовал спонтанно. А когда понял, что натворил плохое, то выбросил ель.

На него возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Ранее редакция сообщала о том, что более 40 чугунных люков украли с тепловых камер в Новосибирске.