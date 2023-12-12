Похититель Рождества: сибиряк украл нарядную ель из ресторана в Томске

Полицейские Томска задержали 28-летнетнего парня, который похитил искусственную елку с гирляндой у ресторана.
Сибирский Гринч совершил столь неблаговидный поступок под воздействием алкоголя.
— Установленные в заведении камеры видеонаблюдения запечатлели, как посетитель, уходя, схватил в охапку стоящий у входа символ Нового года и потащил в неизвестном направлении, — говорится в сообщении МВД.
Сотрудники правопорядка быстро вышли на след хулигана. Им оказался 28-летний местный житель. Он пояснил, что действовал спонтанно. А когда понял, что натворил плохое, то выбросил ель.
На него возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Ранее редакция сообщала о том, что более 40 чугунных люков украли с тепловых камер в Новосибирске.
Фото: freepik.com — wirestock
Видео со страницы МВД.Медиа в Телеграм.
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