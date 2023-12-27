Кибермошенники все чаще используют дипфейки, чтобы выдавать себя за других людей

Кибермошенники записывают голосовую просьбу о перечислении денег в долг и таким образом чаще всего получают либо финансовую выгоду, либо убеждают пользователя выдать доступ к личным данным, сообщил в беседе с «Лентой.ру» эксперт по сетевым угрозам компании «Код Безопасности» Константин Шуленин.

В свою очередь, дипфейки используются для создания поддельных видео- или аудиозаписей, в которых злоумышленники выдают себя за другого человека: родственника, друга или коллегу, добавил Шуленин.

Кроме того, специалист отметил, что мошенники активно используют нейросети, чтобы автоматизировать фишинговые кампании и поставить их на поток. Так им удается увеличить число своих потенциальных жертв. Также нейросети позволяют создавать более реалистичные письма или сообщения.

Шуленин уверен, что люди все еще оставляют в открытом доступе слишком большое количество информации о себе, которая впоследствии может использоваться аферистами. Также злоумышленники подделывают электронные письма от руководства и коллег, чтобы получить конфиденциальные сведения или денежные средства.

Ранее редакция сообщала, что аферисты участили взломы пользовательских аккаунтов в мессенджерах.