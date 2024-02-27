«Мужчины переодеваются в женщин»: псевдокандидат на пост мэра Новосибирска потребовал закрыть ЛГБТ*-бар

В соцсетях появилось видео, на котором молодой человек, представляясь будущим мэром Новосибирска, требует закрыть бар «Элтон».
— Там каждую ночь мужчины переодеваются в женщин, танцуют, пьют на глазах у других людей, ведут себя неподобающе. Я предлагаю закрыть данное заведение, — говорит «будущий мэр», представившийся Владиславом Пушкиным.
Молодой человек поясняет, что не смог пройти мимо заведения. Он ссылается на недавние полицейские рейды в баре «Элтон» в соседнем Красноярске. Заведение закрылось после того, как о нем узнала глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.
— Я хочу публично обратиться к Екатерине Мизулиной, чтобы она обратила внимание на данное заведение. Считаю, что мы не должны отставать от Красноярска, и поэтому нам необходимо в кратчайшие сроки принять такие же меры, — добавил автор ролика, повесив на двери Элтона табличку «Закрыто».
*ЛГБТ движение признано экстремистским и запрещено на территории России.
Фото со страницы Elton Bar в «ВКонтакте», видео из соцсетей.
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