«Мужчины переодеваются в женщин»: псевдокандидат на пост мэра Новосибирска потребовал закрыть ЛГБТ*-бар

В соцсетях появилось видео, на котором молодой человек, представляясь будущим мэром Новосибирска, требует закрыть бар «Элтон».

— Там каждую ночь мужчины переодеваются в женщин, танцуют, пьют на глазах у других людей, ведут себя неподобающе. Я предлагаю закрыть данное заведение, — говорит «будущий мэр», представившийся Владиславом Пушкиным.

Молодой человек поясняет, что не смог пройти мимо заведения. Он ссылается на недавние полицейские рейды в баре «Элтон» в соседнем Красноярске. Заведение закрылось после того, как о нем узнала глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

— Я хочу публично обратиться к Екатерине Мизулиной, чтобы она обратила внимание на данное заведение. Считаю, что мы не должны отставать от Красноярска, и поэтому нам необходимо в кратчайшие сроки принять такие же меры, — добавил автор ролика, повесив на двери Элтона табличку «Закрыто».

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