Наркотические препараты по фальшивым рецептам купили в аптеке жители Новосибирска

Четыре человека купили в аптеке по поддельным рецептам наркотикосодержащий препарат «Лиру». С липовыми документами покупатели обратились в одну из аптек в Железнодорожном районе Новосибирска в феврале этого года. Прокуратура провела проверку после того, как в ведомство обратилось руководство фармацевтической организации.

— В ходе проверки установлено, что печати, штампы и подписи медработников, от имени которых якобы были оформлены рецепты, являются поддельными. Граждане, предъявившие данные рецептурные бланки, в медицинские организации за получением рецептов не обращались, медицинскую помощь не получали, — пояснили в надзорном ведомстве региона.

По материалам прокурорской проверки были возбуждены уголовные дела по статье «Подделка официального документа, предоставляющего права».

Справка: МНН — Прегабалин, торговое наименование «Лирика», препарат с указанным торговым наименованием при приеме в больших дозировках вызывает состояние наркотического опьянения.

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