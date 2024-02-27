Участников спецоперации хотят освободить от уплаты процентов по потребкредитам

По инициативе Минфина, предлагается освободить участников СВО от обязательства по уплате процентов по потребительским кредитам после окончания льготного периода.

— Если на дату вступления закона заемщик уже уплатил их во время кредитных каникул, банк должен будет перенаправить эти средства в счет основного долга, — отметил в беседе с газетой «Известия» источник издания в кабмине.

Согласно проекту закона, банкам в размере 50% возместят недополученный доход по процентам. На эти цели из госбюджета выделят около 5,7 млрд руб.

Ранее редакция сообщала, что новый вид выплат для участников СВО разработан в Новосибирской области.