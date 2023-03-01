Мужские и женские имена, которые считаются абсолютно несовместимыми в парах

Существуют пары мужских и женских имен, которые по тем или иным причинам принято считать несовместимыми, сообщила изданию Тeleprogramma.pro таролог и парапсихолог Саона.

Ксения и Роман

Одинаково непостоянны и легкомысленны, при этом оба вряд ли способны простить измену. Они могли бы стать друг для друга тихой гаванью, куда можно вернуться после любовных похождений, если бы не были так похожи.

Маргарита и Иван

Пример яркой противоположности по отношению друг к другу. Она сильная, требовательная, педантичная и знающая себе цену. Он довольно слаб, не амбициозен, ему все равно на власть, деньги и влияние. Иваны традиционно семьянины, а вот Маргариты хотят видеть рядом с собой равного по силе партнера, в то время как первым не нужны стратеги в юбке.

Клавдия и Матвей

Оба потрясающие, открытые и бесхитростные, но только когда живут врозь. Объединение неумолимо приведет пару к трясине и непролазному болоту, в которых утонут любые радость и счастье.

Сергей и Каролина

Сильный мужчина, чья жесткость зачастую ранит. Это происходит из-за возникающего желания показать свою волю. Каролина мягкая и терпеть подобного отношения не сможет.

Елизавета и Максим

Их союз обречен на провал. В основательном и решительном Максиме очень мало романтичности. Хотя это качество его очень привлекает в Елизавете. Но вскоре именно эти особенности характера партнера начнут их обоих раздражать.

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