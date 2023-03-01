В Томской области внедряют первую в России систему повышения безопасности беспилотников

Томская область станет первым регионом России, где будет внедрено новое решение по повышению безопасности, прозрачности применения и доступности воздушного пространства для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает пресс-служба правительства Томской области. Проект подразумевает внедрение решения за счет установки госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС». Она позволит государственным ведомствам получать в некорректируемом виде информацию о полетах дронов, при этом точные координаты БПЛА в случае происшествий будут автоматически передаваться экстренным службам.

— В Томской области есть все условия для создания новой отрасли и локализации производств беспилотных авиасистем: лучшие университеты, высокотехнологичные компании, кадры для новой экономики, ведущие индустриальные партнеры, — подчеркнул Владимир Мазур, губернатор Томской области.

Площадкой для тестирования цифровой инфраструктуры и разработки технологий по использованию искусственного интеллекта для оптимизации полетов БПЛА станет ТГУ. Помимо этого, университет уже приступил к разработке системы сертификации пилотов авиадронов.

— В складывающейся высокотехнологичной отрасли ТГУ будет генерировать интеллектуальный продукт, который будет реализован в том числе через роялти. Второе направление, интересное университету, — это подготовка кадров: от инженеров для сложных междисциплинарных областей до программ дополнительного образования, например, для операторов беспилотных систем, — отметил Эдуард Галажинский, ректор ТГУ.

Вместе с тем руководитель «ЭРЫ-ГЛОНАСС» Алексей Райкевич, добавил, что компания попытается привнести в Томскую область свой вклад в виде уникального опыта по реализации проекта по мониторингу малой авиации, который реализовала в прошлом году.

— Мы понимаем реальные потребности промышленных заказчиков, что нам позволит, скооперировавшись в местными вузами, используя их уникальный технологический и кадровый потенциал, сосредоточится именно на тех задачах, которые имеют в дальнейшем коммерческое применение, — добавил Райкевич.

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