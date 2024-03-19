Музыкант и композитор из Новосибирска выступил в Луганске

Новосибирский скрипач справедливоросс СР РФ Давид Агинян посетил уже 14 из 89 субъектов РФ. В том числе ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. Напомним, ранее он анонсировал планы объехать с концертами все регионы России.

Вернувшись из Рождественского турне по Запорожской области, после небольшого отдыха, Давид Агинян отправился в Подмосковье. Здесь он планировал гастролировать с февраля по май, но жизнь внесла в расписание свои коррективы, пишет пресс-служба СРЗП. Сначала музыкант выступил с концертами в Западной Двине (Тверская область), затем —в Луганской Народной Республике, куда приехал по приглашению социалиста Геннадия Тараканова и дал серию концертов «Мы едины!».

— Наша партия СРЗП в Москве дала мне контакты руководства в ЛНР, я с ними связался. Выступал там в Первомайске — поздравлял женщин с Международным женским днём. Затем Геннадий Тараканов помог мне организовать одно выступление для педагогов и воспитанников в детском доме (Лутугино) и второе — в одной из наших военных частей, — рассказал о поездке Давид Агинян. — Я хотел ещё в ДНР съездить, даже звонил нашим товарищам, но в этот раз поехать не получилось, так как культурно-массовые мероприятия там пока запрещены.

Помимо Тверской области, Подмосковья и ЛНР, электроскрипку новосибирского музыканта оценили в Рязанской области, где Давид Агинян играл для студентов Аграрного и Политехнического университетов.

— Там у меня собралось больше всего публики. В одном из залов — на 800 мест — не осталось свободных кресел. Другой зал был поменьше, но тоже оказался полон. Помогли организовать выступление наши партийцы из Рязанской области, — говорит музыкант. —За 25 лет, я провёл более 500 благотворительных концертов в школах, институтах, больницах, военных частях, детских домах. А когда началось СВО, уже полтора года как бросил все свои личные дела и езжу по регионам нашей России, чтобы поддержать наш народ.

Недавно лидер партии «Справедливая Россия – За Правду» Сергей Миронов вручил Давиду Агиняну партийную медаль «За служение и доблесть».