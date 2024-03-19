Заключение Главгосэкспертизы по метро «Спортивная» в Новосибирске ждут к июню

Станцию метро «Спортивная» пообещали сдать в этом году. На данный момент в мэрии Новосибирска ожидают, что объект успешно пройдет Главгосэкспертизу до конца мая. На заседании комитета по транспорту регионального парламента и. о. мэра Новосибирска Олег Клемешов подчеркнул, что проблемы с экспертизой отодвинули введение станции в эксплуатацию.
— Находимся сегодня на этапе загрузки технической экспертизы. Это практически 21 раздел, который получил различного рода изменения при строительстве. Срок прохождения экспертизы — 20 рабочих дней. После этого будет осуществлена загрузка так называемой ценовой экспертизы. Здесь 37 рабочих дней. В планах до конца мая из экспертизы выйти, — отметил Клемешов.
После экспертизы будет понятен «объем доделок». Основные доработки касаются монтажа электрооборудования.
Однако не все депутаты поверили в то, что станция будет сдана не то. что летом, но даже в этом году.
— Те процедуры, про которые Олег Петрович говорит, я ставлю под большой вопрос, потому что несколько раз, как входили, так и успешно выходили из Главгосэкспертизы, — отметил депутат Владимир Анисимов.
Ранее редакция сообщала о том, что новосибирская станция метро «Спортивная» вновь не прошла госэкспертизу.
Фото пресс-службы ООО «СпецТрансСтрой»
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