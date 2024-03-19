У мигрантов-нарушителей отберут патенты и отправят на родину из Новосибирска

В Новосибирске МВД начали аннулировать патенты мигрантов. Причиной стали новые правила, в соответствии с которыми иностранцы должны уведомлять о своем трудоустройстве в течение 2-х месяцев со дня получения лицензии.
— Данная разовая обязанность закреплена Федеральным законом № 316-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» в отношении иностранных граждан, получивших патенты после 7 января 2024 года, — сообщили в ГУ МВД Новосибирской области.
В случае аннулирования сертификата сроки пребывания мигрантов сокращаются — они обязаны будут покинуть пределы Российской Федерации в установленный законом срок. Если иностранец самостоятельно не уедет из страны, его принудительно вышлют на родину. Повторно обратиться за получением патента можно будет только через год.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске пятеро мигрантов заключили контракт о военной службе. Всего из сибирского мегаполиса ушли служить на СВО уже 8 иностранцев.
Фото: pixabay.com — ha11ok
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